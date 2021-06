Vaccination : la protéine "spike" est-elle "toxique et dangereuse" pour l'humain ?

Chaque jour, l'équipe des Vérificateurs reçoit des questions d'internautes via une adresse mail dédiée : lesverificateurs@tf1.fr. Plusieurs lecteurs et auditeurs nous ont ainsi sollicités, car ils s'interrogent sur un article, qu'ils nous demandent de vérifier, à propos d'une prétendue "toxicité" de la protéine "spike" utilisée par les vaccins contre le coronavirus.

Le texte publié par France Soir ce 1er juin "alerte" ainsi sur la technologie utilisée par les vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech. Celle-ci envoie en effet dans la cellule de la personne inoculée une instruction génétique lui demandant de produire cette fameuse protéine de pointe - "spike" en anglais - qui se trouve normalement à la surface du coronavirus. Or, selon un chercheur cité par le blog, celle-ci serait "toxique et dangereuse pour l'homme".

Sur quelle source "jamais rendue publique" s'appuie-t-il ? Selon France Soir, il cite une "étude publiée et en cours d'évaluation par les pairs". Sauf qu'il n'en est rien. Le lien mis dans l'article ( ici ) renvoie en réalité au document officiel partagé par Pfizer aux autorités sanitaires de tous les pays. On peut en effet le retrouver sur le site de la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine des médicaments, ou celui des autorités japonaises . Un rapport rendu public … en décembre 2020 ! Disponible pour tout le monde, il n'est absolument pas récent.

Le texte, devenu également viral sur les réseaux sociaux, est en fait basé sur une interview donnée par un certain Byram Bridle à une journaliste canadienne, le 28 mai dernier. Spécialisé en immunologie virale, il est docteur au Collège vétérinaire de l'Ontario, d'après le site de l'Université de Guelph, au Canada. Tout d'abord, il assure dans cette interview, traduite par France Soir, que les tests réalisés pour les vaccins à ARNm sur des animaux "et dont les études n'ont jamais été rendues publiques", montreraient que les nanoparticules d'ARNm "ne restent pas localement au site de ponction dans le tissu musculaire" mais se répandrait "de cellules en cellules".

Plus exactement, ce document est le rapport de toxicologie des études réalisées par le laboratoire Pfizer sur des rats. Or, on y découvre en effet que des protéines "spike" ont été retrouvées dans certains organes des rongeurs, comme le foie ou les ovaires (page 6 ici). Comment l'expliquer ? Il suffit en fait simplement de connaître le principe de ces essais.

Les tests de toxicologie réalisés sur les animaux ont en effet pour but de connaitre la dose idoine de protéine à administrer à l'humain. Pour ce faire, les chercheurs réalisent exactement l'inverse chez l'animal testé. C'est-à-dire que les doses injectées dans les rats sont très élevées, afin de voir des dégâts potentiels. Et déceler les fragilités, les points de vigilance. Le but est donc justement de trouver les toxines et la manière dont elles évoluent, afin de connaître la limite à laquelle la dose devient toxique, avant de la tester chez l'humain.

L'effet de la protéine de pointe chez les animaux infectés ne peut donc absolument pas être extrapolé à celui chez l'homme. Au contraire. Il est tout à fait normal qu'on puisse en retrouver chez les rats lors des essais de toxicité, sans que cela soit ensuite le cas lors des essais cliniques chez l'humain. Ces derniers ont au contraire montré, comme nous l'expliquait l'Inserm dans un précédent article, que l'ARNmessager reste au niveau musculaire, et à une durée de vie très courte, estimée chez l'homme entre quinze minutes et 24 heures. Même constat à l'Agence européenne des médicaments (EMA). En regardant le rapport en question, l'agence européenne souligne que "la dose relativement élevée utilisée chez les rats" représente une quantité 500 fois supérieure à celle de la dose humaine. Ce qui "soutient un faible risque de distribution aux gonades chez l'homme" (page 54).

Cette affirmation se base donc sur une mauvaise interprétation d'une étude. Voire d'une réelle manipulation de données de toxicologie pourtant publiques et connues depuis des mois.

