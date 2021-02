Vaccination pour tous avant la fin de l'été ? "Ça dépend des industriels"

Le scientifique de l'Institut Pasteur indique qu'il existe "plusieurs façons d’évaluer un vaccin". Il faut d'abord prendre en compte son "efficacité, mesurée par le biais d’essais cliniques" avant de considérer "son prix, sa fabricabilité et sa logique de distribution". "Si un vaccin est efficace à 100% et qu’il est très difficile à produire, ce n’est pas forcément le meilleur", avance-t-il. "Quand vous voulez vacciner la Terre entière, ce sera le plus facile à fabriquer et le moins cher". Si l'on suit cette logique, les vaccins les plus efficaces à l'heure actuelle seraient "plutôt AstraZeneca, SpoutnikV ou les vaccins chinois".

À ce sujet, Frédéric Tangy déclare que le vaccin Spoutnik est issu de la "même technologie que celui d'AstraZeneca". La seule différence, explique-t-il, c'est que l'université d'Oxford, pour son vaccin AstraZeneca, s'appuie sur un virus provenant du chimpanzé "qui donne des rhumes bénins et est utilisé pour véhiculer l'antigène du coronavirus", tandis que Spoutnik exploite "un adénovirus humain". Mis de côté ces divergences, "ils sont fabriqués pareil et devraient fonctionner pareil". Malgré tout, peu d'informations ont pour l'instant filtré sur ce sérum, si bien que les autorités demeurent dans le flou à son sujet. Toutefois, nuance-t-il, "s'il est enregistré en Europe, bien évidemment les agences réglementaires, notre garde-fou, auront évalué intégralement tous les aspects".