Vaccination réactive : quelle est cette nouvelle stratégie face au variant Delta ?

L'exécutif affine sa stratégie vaccinale face au variant Delta, qui est "en train de devenir dominant dans le monde", d'après le ministère de la Santé. Pour ce faire, il prône désormais une "stratégie de vaccination réactive", comme recommandé par la Haute autorité de santé (HAS) dans un récent avis. Quelle différence, alors, avec la stratégie précédente de vaccination dite "en anneau" ?

La première permet une protection plus rapide des personnes possiblement contaminées, en vaccinant massivement et localement quand un foyer apparaît. Est alors concerné "l’ensemble de l’entourage des cas, c’est-à-dire l’ensemble des individus du foyer du cas détecté, des personnes à son lieu de travail et/ou à l’école/université", explique la HAS sur son site. La stratégie avait déjà été utilisée en Bretagne, il y a quelques mois, et plus récemment dans le quartier de Bacalan à Bordeaux.