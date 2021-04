Vaccination, repas à 20 et mauvais variant : nos 5 vérifications de la semaine sur le Covid-19

Le 25 mars, à la sortie du Conseil de l'Europe, Emmanuel Macron annonçait, sûr de lui, que le Vieux continent deviendrait, d'ici l'été, le continent qui produirait "le plus de vaccins au monde". Une gageure, compte tenu du retard pris en matière de protection vaccinale de sa population, mais aussi de son ambition de délivrer des vaccins aux pays les plus pauvres. Si les pays de l'UE et ses voisins - la Suisse par exemple - ont effectivement décidé d'appuyer sur l'accélérateur, avec un objectif pour cet été de "deux à trois milliards de doses par an" grâce à l'implantation et au fonctionnement de "52 usines" sur le continent, les autres géants mondiaux ne sont pas en reste. Au même moment, les États-Unis comptent en produire 4,7 milliards et l'Inde, qui produit à raison de 5000 doses par minute, pourrait donc atteindre la barre des 2,6 milliards.

Pour lire la suite de cet article, cliquez ici.