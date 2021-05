Vaccination : toutes les professions prioritaires éligibles sans limite d'âge, dès le 24 mai

Jusqu’à présent, seules les personnes âgées entre 55 et 59 ans et très exposées au Covid-19 à cause de leur métier avaient accès à un créneau. Parmi ces professions prioritaires, on compte celles liées à l’éducation, comme les enseignants, les "agents au contact des élèves", les professionnels de la petite enfance et les assistants familiaux. Sont également concernés les policiers, gendarmes, agents de sécurité, militaires et douaniers.

Plusieurs professions en lien avec le public verront aussi leur accès privilégié au vaccin, comme les conducteurs de bus, facteurs, livreurs, conducteurs routiers, chauffeurs de taxi, contrôleurs de transports publics et agents de nettoyage. Le secteur privé est également concerné, particulièrement dans le secteur de l’alimentation : caissières, personnels d'hôtels, cafés et restaurants ou personnels des abattoirs. À noter également que les buralistes, professionnels des services funéraires, salariés de l’événementiel ou des salles de sport seront concernés. La liste de l’ensemble des professions prioritaires est à retrouver sur le site du ministère de la Santé.