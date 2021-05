Vaccinations : hausse de 60% des prises de rendez-vous sur Doctolib

Une des plus fortes augmentations depuis les débuts de la campagne vaccinale. Le site Internet Doctolib a vu les prises de rendez-vous pour une première injection s'envoler, entre le milieu et la fin de semaine dernière. Entre le mercredi 21 et le dimanche 25 avril, 808.602 rendez-vous avaient été pris sur Doctolib ; la semaine dernière, entre le mercredi 28 avril et le dimanche 2 mai, c'est 1.290.913 rendez-vous pour une première injection qui ont été validés. Soit une augmentation de près de 60% des demandes.

La plus forte progression est à noter le vendredi 30 avril avec 395.043 prises de rendez-vous. Une envolée qui coïncidait avec l'annonce par le ministre de la Santé Olivier Véran sur France Info, que la vaccination était ouverte dès le 1er mai à tous les adultes "qui présentent des comorbidités" comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, l'insuffisance rénale, cardiaque ou des cancers. Soit près de quatre millions de personnes en plus, selon le ministre.