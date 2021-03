Vacciner au cabinet, le casse-tête des généralistes

Pour se préparer à vacciner leurs patients, les médecins ont dû se signaler dès la mi-février auprès des pharmacies, chargées de réceptionner les 540.000 doses du vaccin AstraZeneca. Chaque généraliste ayant passé commande entre le 15 et le 17 février a alors reçu un flacon de dix doses. Ces premières commandes passées ont "permis d’expédier un flacon pour chacun des plus de 28.800 médecins volontaires, mais aussi, de fournir deux flacons additionnels à chacune des 11.226 officines ayant au moins un médecin rattaché", précise la Direction générale de la Santé (DGS). En début de parcours, les médecins étaient donc près de 29.000 à prendre part à la campagne de vaccination. Sauf qu’une semaine plus tard, à l’occasion de la deuxième commande passée entre le 22 et le 24 février et prévoyant cette fois deux flacons de dix doses par médecin, ils n’étaient plus que 19.000 volontaires, dont 5000 qui ne s’étaient pas manifesté la première fois, toujours selon la DGS.

Sur les trois premiers jours de la vaccination, 119.000 doses ont été injectées à des patients sur les 280.000 livrées. Soit 30% des commandes passées, résume Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officines (USPO), qui explique ce que deviennent les doses inutilisées : "Elles restent dans les frigos des pharmaciens parce qu’ils n’ont pas reçu d’appels de médecins ou dans les frigos des médecins parce qu’ils n’ont pas réussi à donner des rendez-vous". Pour Jacques Battistoni, président de la Fédération Française des Médecins Généralistes (MG France), qui témoigne d’une bonne gestion des stocks et de la demande, le constat est différent : "À titre personnel, j’ai reçu 30 doses. J’en ai utilisé 10, je compte en utiliser 10 ce vendredi et puis 10 autres la semaine suivante. Il ne me reste que deux places pour prendre rendez-vous et j’ai rempli mon planning pour vendredi. Et beaucoup de médecins sont dans ma situation." Pour Gilles Bonnefond, au contraire, les rendez-vous sont désespérément vides, poussant certains médecins à "déroger à la règle" fixée par la Haute autorité de santé (HAS) et à contacter des patients non-prioritaires mais déjà inscrits sur liste d’attente. Car lorsqu’un flacon est ouvert, ses dix doses doivent être utilisées dans les 48 heures sous peine d’être inefficaces ensuite.

C’est en effet une contrainte non négligeable : sachant que le vaccin AstraZeneca se conserve seulement pendant 48 heures au frigo, une fois le flacon ouvert, le médecin a donc deux jours pour trouver dix patients à vacciner. Ce qui exige à la fois de faire vite et de libérer du temps dans "un planning déjà très chargé", témoigne le docteur Fabien Quedeville : "Cela veut dire qu’il faut libérer dix plages horaires dans les 48 heures". Le généraliste, qui s’est fait connaitre en prenant position contre un éventuel reconfinement de la population, ne souhaite pas vacciner ses patients aujourd’hui. "Je n’ai pas beaucoup de demandes, je trouve l’organisation compliquée mais je doute aussi de l’efficacité du vaccin", confie le médecin, qui juge "l’étude d’AstraZeneca mal faite et biaisée". Selon lui, si les patients n’affluent pas chez leur médecin, c’est qu’ils n’ont pas suffisamment confiance dans ce vaccin, le troisième à avoir été autorisé en France. Une "mauvaise presse" que déplorait Alain Fischer, le "Monsieur vaccins" du gouvernement le 25 février.