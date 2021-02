Vaccins anti-Covid : sur LCI, le patron de Sanofi France fustige le "bashing" contre son laboratoire

Parallèlement, le dirigeant s'est attaché à défendre les choix stratégiques de son entreprise. Une entreprise qui a accumulé un important retard dans la course au vaccin contre le coronavirus. "Si on devait refaire l'histoire, au mois de mars, on referait exactement le même choix", clame-t-il, affirmant que le laboratoire a utilisé la technologie qui présentait le "plus de promesses". "On ne choisit pas l'ARN messager parce qu'on ne sait pas si ça va marcher, on ne choisit pas l'adénovirus qu'a utilisé AstraZeneca ou Johnson & Johnson parce qu'on sait que ce type de vaccin a une efficacité moindre", détaille Olivier Bogillot. Sanofi a donc fait le choix "totalement rationnel" de la "protéine recombinante adjuvantéd".