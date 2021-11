Vaccins Pfizer et Moderna : le risque de myocardite et péricardite confirmé, mais peu fréquent

Un risque accru, mais une fréquence rare. Une vaste étude française menée sur près de 2 000 patients hospitalisés dans le pays au cours de l'été, publiée ce lundi, confirme le lien direct entre vaccination contre le Covid-19 et risque de développer une myocardite ou une péricardite. Mais ce risque reste peu fréquent et ne remet pas en cause le bénéfice de l'injection, selon les scientifiques.

Menée par la structure Epi-Phare, qui associe l'Assurance maladie et l'Agence nationale du médicament, cette étude cas-témoins a porté sur les personnes âgées de 12 à 50 ans hospitalisées en France pour une myocardite ou une péricardite entre le 15 mai et le 31 août, soit 919 cas de myocardites et 917 cas de péricardites. Ces deux troubles sont des inflammations du cœur. La première touche le myocarde, principal muscle cardiaque, et la seconde le péricarde, la membrane qui enveloppe le cœur.