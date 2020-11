Vaccins contre le Covid-19 : 70% ou 95% "d'efficacité", comment interpréter ce taux ?

Pour rappel, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a mis sur pied une procédure accélérée, qui lui permet d'examiner les données de sécurité et d'efficacité des vaccins au fur et à mesure de leur parution, avant même qu'une demande formelle d'autorisation soit déposée par le fabricant. Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Moderna sont les trois projets de vaccin soumis à cet "examen continu". Ce taux d’efficacité se base sur le nombre de personnes qui contractent le virus parmi celles qui ont été vaccinées, lequel est comparé à un groupe ayant reçu un placebo.

"Quand on fait des essais, on vise normalement l'objectif principal et le secondaire, et dans le cadre de la pandémie actuelle tous deux sont complémentaires, le but derrière tout ça étant de voir diminuer la fréquence de la pathologie voire de l'éradiquer", pointe-t-il encore. En outre, rappelons que les taux d'efficacité communiqués ces derrières semaines ne sont pas le fruit du résultat final des essais cliniques, mais bien un résultat préliminaire délivré en cours de route.

"La probabilité d'avoir 100% des sujets vaccinés qui ne développent jamais la maladie, c'est quasi impossible", rappelle tout de même Dominique Deplanque, évoquant "un facteur temps qui induit le fait que plus le temps passe plus l'immunité s'émousse" et rappelant que cela vaut pour toutes les pathologies et donc tous les vaccins. Autant dire que les annonces relatives à l’efficacité des vaccins produits par les firmes pharmaceutiques Pfizer/BioNTech et Moderna sont, si les résultats finaux le confirment, pour le moins prometteuses, et particulièrement dans ce contexte. Pour mémoire, après les 90 % d’efficacité annoncés par les entreprises pharmaceutiques américaine et allemande, Pfizer et BioNTech, le 9 novembre dernier, l’entreprise de biotechnologie américaine Moderna a revendiqué 94,5 % d’efficacité dans la foulée.

"Le fait qu'il y a ait une réponse de ce niveau est un élément favorable qui permet d'avoir un certain optimisme", commente professeur de pharmacologie médicale. "Maintenant, la principale question, c'est le long cours", ces résultats n’ayant que très peu de recul sur la persistance d’une immunité dans le temps. Or, "dans les 6 mois, ou au-delà d'un certain temps, est-ce que cet effet bénéfique est perdu un peu ou beaucoup ?", s'interroge-t-il ? En cas de faible persistance avec le temps, il faudrait donc prévoir un système de rappel. "Il s'agira alors de démonter que le rappel permet d'obtenir une immunité plus efficace et se posera la question du rythme des rappels ce qui laisse présager beaucoup de travail dans les mois et avenir."