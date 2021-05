Vaccins contre le Covid-19 : 75% des doses injectées dans seulement dix pays ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est fixée un objectif : en septembre, au moins 10% de la population de chaque pays doit être vacciné. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à la solidarité les pays développés, expliquant qu'à l'heure actuelle "plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement dix pays". Un chiffre marquant, mis en avant lors de l'ouverture de la réunion annuelle des membres de l'agence sanitaire des Nations unies.

Les données disponibles permettent-elles de confirmer ces affirmations ? Oui, et ce malgré la mise en place du programme Covax, censé permettra un accès aux vaccins aux pays les plus pauvres. Lorsque l'on observe plus en détails les données, on remarque notamment que la France compte à ce jour plus de doses injectées que l'ensemble des pays africains réunis.

Pour vérifier les propos de Tedros Adhanom Ghebreyesus, il est possible de se référer au site "Our World in Data", qui condense des données fournies par les ministères de la Santé des différents pays, ou par les organismes internationaux spécialisés en santé publique. Un décompte fiable qui met en évidence une forme d'accaparement des doses dans un nombre restreint de pays.

Sur les quelque 1,7 milliard de doses déjà injectées, la Chine en a concentré près d'un tiers (527 millions). Suivent les États-Unis (286 millions), l'Inde (194 millions), le Royaume-Uni (61 millions), le Brésil (58 millions) ou l'Allemagne (45 millions). Avec près de 33 millions de doses, la France figure elle aussi dans ce "top 10", clôturé par le Mexique et ses 26 millions des doses. Au total, on comptabilise 75,8% des doses injectées dans les dix pays du monde ayant le plus vacciné, ce qui confirme les déclarations du patron de l'OMS.