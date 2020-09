Vaccins contre le Covid-19 : les labos déchargés de toute responsabilité en cas d'effets secondaires, vraiment ?

L'urgence sanitaire accentue la faiblesse des états, qui voient dans les vaccins une condition sine qua non à la reprise d'une vie plus "normale". Une situation dont les laboratoires souhaitent tirer profit et qui les poussent à réclamer une assistance et des garanties en vue d'éventuelles futures demandes d'indemnisations. Pour illustrer l'influence des laboratoires, 20 Minutes rappelle que Sanofi avait mis la pression sur les dirigeants en se montrant prêt à distribuer en priorité son vaccin aux États-Unis. Le laboratoire mettait en effet en avant le fait que les autorités américaines avaient "investi financièrement pour soutenir les recherches du géant pharmaceutique".