5 arguments des anti-vaccins passés au crible

Ce qui se dit :

Dans une tribune adressée à la ministre de la Santé et publiée sur le site de Libération, des parents d’enfants en bas âge, qui ne se décrivent pas comme anti-vaccins, dénoncent des risques "très mal connus": "Les autorités en charge de la santé publique restent silencieuses et sans réaction face aux cas d’effets secondaires graves relevés dans le cadre du recensement des accidents vaccinaux, pourtant sous-estimés en raison d’une participation minoritaire des pédiatres et médecins généralistes aux notifications vaccinales", écrivent-ils.





Qu'en est-il ?

"Il existe des millions de gens qui ont été vaccinés, le plus souvent sans avoir de problème, rappelle la spécialiste. Les réactions se cantonnent la plupart du temps à une douleur au niveau du point d’injection ou de la fièvre, car le système immunitaire se met en route. Les complications sont extrêmement rares". Une balance bénéfices-risques finalement positive selon l’OMS : "Vous courez un risque beaucoup plus grand si vous contractez la maladie évitable par la vaccination que si vous vous faites vacciner contre celle-ci. Par exemple, dans le cas de la polio, la maladie peut entraîner la paralysie. La rougeole peut provoquer une encéphalite ou la cécité, et certaines maladies évitables par la vaccination peuvent même être mortelles.





De plus, les déclarations des praticiens ne sont pas obligatoires mais désormais, l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) prévoit de demander l'avis des patients. Ils peuvent ainsi directement signaler les effets indésirables des médicaments et produits de santé, dont les vaccins. Un moyen d’avoir un suivi sur la durée.