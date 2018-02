Vaccins : le ministère de la Santé dévoile le nouveau calendrier

Coqueluche, DTP, hépatite B… le nouveau calendrier vaccinal est arrivé. Mis en ligne vendredi soir sur le site du ministère de la Santé, il rappelle les onze vaccinations devenues obligatoires pour les enfants nés depuis le 1er janvier dernier. Il récapitule également la panoplie élargie de vaccins disponibles sur le marché.





Sans surprise, le calendrier des vaccinations 2018 détaille les 11 vaccinations obligatoires depuis le 1er janvier qui conditionnent l'entrée en collectivité (crèche, puis plus tard école). Il s’agit des vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (déjà obligatoires et regroupés sous le nom de DTP), ainsi que de huit vaccinations "antérieurement recommandées" concernant la coqueluche, les méningites dues à l'Haemophilus influenzae de type b ou au méningocoque C, l'hépatite B, les infections à pneumocoque, et le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole).