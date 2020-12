Vaccins : Pannier-Runacher assure que les laboratoires seront responsables en cas d'effet nocifs

"Il existe une loi et même une directive européenne, traduite dans la loi française, et qui est très claire : le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime", répond Agnès Pannier-Runacher (voir vidéo en tête de cet article). "Les clauses qui viseraient à limiter la responsabilité du fait de produits défectueux sont interdites et réputées non-écrites", précise-t-elle.

Pourtant, certains voix politiques s'élèvent pour dénoncer les zones d'ombre qui entourent les contrats passés entre la Commission européenne - qui réserve les doses au nom des pays membres de l'UE - et les laboratoires. "L’Union européenne vient de procéder à la commande de plus d'un milliard de doses de probables vaccins contre le Covid-19 auprès de six groupes pharmaceutiques, mais la négociation des contrats entamée en juin par Bruxelles a lieu, toujours à l’heure actuelle, dans une opacité totale", dénonce notamment l'eurodéputé et vice-président du RN, Jordan Bardella. Mais la ministre l'assure : "Quelle que soit la manière dont on voudrait imaginer de rédiger les contrats, la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques est encadrée."