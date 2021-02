Comment prendre soin de ses pieds quand il fait froid

C'est une zone dont on prend généralement peu soin. Or avec le froid, nos pieds peuvent devenir douloureux. Pour prévenir les désagréments (qui peuvent aller jusqu'aux engelures), il y a quelques gestes à adopter.

Premier réflexe : bien s'hydrater. "Privilégiez une alimentation riche en vitamine A, B3 et D pour empêcher le dessèchement de la peau", explique Serge Coimbra, président de la Fédération nationale des podologues (FNP). Vous en trouverez dans les poissons gras. Appliquez également des crèmes grasses à base de vitamine A et n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien sur les traitements à base de plantes, comme le bourgeon de cassis ou l'échinacée, qui permettront de lutter contre le refroidissement.

Si vous avez très froid aux pieds, vous aurez tendance à vouloir les tremper dans de l'eau chaude. N'en faites rien ! "Cela accentuera la vasodilatation. Mettez vos pieds dans de l'eau tiède, pas plus chaude que 30 degrés, et ajoutez-y deux cuillères à soupe par litre d'eau oxygénée à dix volumes", recommande le président de la FNP. Vous pouvez aussi enrouler le bout de vos orteils avec une serviette chaude (mais pas brûlante). Ne frottez pas non plus trop fort vos pieds. Pour accentuer le retour veineux, "massez très légèrement vos pieds, effleurez-les, en partant des extrémités et en remontant vers le cœur".