Variant anglais : quels sont les pays (plus ou moins) épargnés jusque-là ?

Au 11 janvier, les Pays-Bas faisaient état d'un nombre de cas rapportés semblable à la France (39 cas) tandis que le Portugal en recensait 35 et l'Italie 26. Toujours chez nos voisins, seuls 6 cas ont été détectés en Espagne et en Suisse, 4 en Allemagne, 3 au Luxembourg et 2 en Belgique. Plus au nord, la Scandinavie semble elle aussi peu impactée pour l'heure avec 5 cas en Norvège, 12 en Suède et 14 en Finlande.

Toujours au rang des pays concernés dans des proportions moindres que la France, figurent Israël (29 cas), l'Australie (18 cas), les États-Unis (11 cas), la Slovaquie (10 cas), Singapour (7 cas), la Nouvelle-Zélande (6 cas), le Brésil (4 cas), la Jamaïque (4 cas), la Corée du Sud (3 cas), l'Inde (3 cas), Hong-Kong (3 cas), le Pakistan (2 cas), le Canada, Oman et le Liban ayant rapporté un seul cas pour l'heure.