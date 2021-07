Variant Delta : une nouvelle version du vaccin BioNTech peut être disponible "sous cent jours"

Adapter son vaccin face à un virus qui évolue constamment et rapidement. C’est la mission qui attend désormais BioNTech qui compte bien "disposer d’un nouveau vaccin dans les 100 jours" efficace contre les nouveaux variants du Covid-19 qui se montrent de plus en plus contagieux. L’annonce a été faite par les deux fondateurs de la société allemande, Uğur Şahin et Özlem Türeci, au cours d’une interview accordée au quotidien Les Échos.