Variant détecté en Afrique du Sud : "Une partie de ses mutations est associée à la contagiosité du virus"

Pour l'instant, nous n'avons que des informations parcellaires. Des sources officielles nous parlent de 22 cas, la revue Nature évoque 77 prélèvements positifs, mais on ne connaît pas grand-chose de plus. On sait qu'il présente cependant une trentaine de mutations qui peuvent subvenir sur la protéine Spike, cette protéine ciblée par les vaccins. Une partie de ces mutations est associée notamment à un échappement immunitaire (une résistance au vaccin, ndlr) et à la contagiosité du virus, ce qui peut-être inquiétant, mais on ne connaît pas encore l'impact réel de ces mutations. Quels sont leurs rôles ? Nous sommes encore dans l'attente d'une réponse scientifique.

Pourquoi est-il survenu en Afrique du Sud ?

L'Afrique du Sud est une zone particulière, avec une caractéristique un peu problématique. Là-bas, la population est très impactée par le virus du VIH, et a une immunité beaucoup plus fragile que chez nous. De ce fait, les Sud-Africains sont plus sensibles aux infections persistantes comme l'est le Covid-19. Et comme je le disais, plus un virus circule et plus on prend le risque qu'un variant d'échappement immunitaire - moins sensible aux vaccins - se développe dans une population. Pour le variant Delta - découvert en Inde -, l'environnement était différent : les précautions pour faire reculer l'épidémie étaient quasi inexistantes alors que beaucoup de rassemblements politiques se faisaient à cette époque. Toutes ces conditions ont permis une explosion de cas et donc, l'arrivée d'une souche différente du Covid-19. Cependant, comme toujours dans les sciences, on ne trouve que ce que l'on cherche. Il est possible qu'il y ait d'autres raisons, mais on ne sait pas encore.