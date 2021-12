Royaume-Uni : l'épidémie pourrait entraîner 6000 morts et plus de 2 millions de cas par jour avant janvier

La vague Omicron foudroie le Royaume-Uni. La semaine passée, le Premier ministre, Boris Johnson, avait prévenu : c'est un "raz de marée" et les chiffres donnent le tournis. Mercredi 15 décembre, le pays d'Elisabeth II comptait 78.610 nouvelles infections, contre 88.376 le jeudi et 93.045 le vendredi, un record depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni. Le lendemain, le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est dit "extrêmement" préoccupé par la propagation du nouveau variant, désormais dominant dans la capitale britannique. Mais pour les chercheurs, le pire reste encore à venir.

Vendredi, un groupe de scientifiques du gouvernement, SPI-M-O, qui relève du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a estimé que le nombre quotidien de contaminations pourrait atteindre entre 600.000 et 2 millions d'ici la fin du mois, si de nouvelles restrictions n'étaient pas mises en place immédiatement, rapporte le Guardian. Ils avertissent également, selon leur modélisation, que les hospitalisations pourraient culminer entre 3000 et 10.000 par jour, contre 900 en moyenne aujourd'hui, et les décès entre 600 et 6000 par jour.

Pour éviter cette catastrophe, les scientifiques exhortent le gouvernement à prendre des mesures "beaucoup plus strictes". Ils souhaitent notamment réintroduire l'interdiction de partir en vacances à l'étranger et réduire drastiquement le nombre de réunions en famille à l'approche des fêtes de Noël. Autre solution évoquée : limiter les résidents des maisons de soins à un seul visiteur régulier. "Le moment choisi pour de telles mesures est crucial. Retarder jusqu'en 2022 réduirait considérablement l'efficacité de telles mesures", ont résumé les chercheurs.