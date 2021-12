Omicron : le risque d’hospitalisation serait plus faible qu’avec le variant Delta, selon plusieurs études

Le variant Omicron provoquerait plus d'infections mais moins d'hospitalisations que le variant Delta. Différentes études scientifiques publiées ces derniers jours semblent se rejoindre sur ce point d'accord. Par exemple, en Angleterre, l'Imperial College London s'est appuyé sur 56.000 cas d'Omicron et 269.000 cas de Delta détectés entre le 1er et le 14 décembre derniers pour en arriver à cette conclusion.

Les résultats de l'étude suggèrent que les individus positifs au variant Omicron ont, en moyenne, un risque réduit de 20 à 25 % de se rendre à l'hôpital et un risque réduit d'environ de 40 à 45 % de subir une hospitalisation entraînant un séjour d'une nuit ou plus, par rapport aux personnes contaminées par le variant Delta. La durée moyenne de séjour à l'hôpital serait également plus courte en cas d'infection au variant Omicron qu'au variant Delta.