Variant sud-africain du Covid-19 : aucune école ne rouvrira lundi à Chambourcy, dans les Yvelines

Le maire Pierre Morange a en effet demandé à l'Agence Régional de Santé (ARS) de pouvoir dépister massivement la population de sa ville. "Tous les citoyens qui le souhaitent, présentant ou non des symptômes, peuvent participer gratuitement à ce dépistage, dans la limite de 700 tests par jour", précise-t-il dans un communiqué. "Une équipe de l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), composée de médecins, d'infirmiers et de personnel administratifs procédera au prélèvement."

Cependant, l'édile regrette qu'un seul centre de vaccination ait pu ouvrir sur son territoire intercommunal, et non trois comme escompté, faute de doses de vaccins disponibles. "À ce jour, il n'y a malheureusement plus de créneau disponible pour le centre de Saint-Germain-en-Laye, les inscriptions ont été suspendues sur Doctolib.fr et par téléphone", déplore-t-il.