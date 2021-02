Isolement des cas positifs au Covid-19 : pourquoi passer de 7 à 10 jours ?

Pour rappel, depuis début février, cette mesure de prévention et de contrôle de la diffusion du virus avait déjà été allongée de trois jours pour les personnes contaminées par le variant sud-africain ou brésilien, avec un test PCR négatif nécessaire pour en sortir. Quels sont les facteurs qui expliquent que désormais, dix jours de quarantaine valent mieux que sept ? Et ce peu importe la souche contaminante ?

Si le ministre de la Santé n’a pas livré plus de détails, l'annonce qui intervient dans un contexte d'émergence des variants semble faire écho à certains travaux évoquant un risque que les personnes contaminées par un variant soient contagieuses plus longtemps. C'est notamment le cas d'une étude parue le 10 février dernier par l'université d'Harvard qui tend à démontrer que la durée d'infection augmente en présence du variant britannique, sans toutefois avoir été pour l'heure relue par des pairs et donc validée.

Dans le détail, des chercheurs ont isolé 64 personnes qui ont été infectées par le Covid-19, dont 7 au variant britannique. En comparant les résultats des deux groupes, ces derniers ont mis en évidence le fait que chez les personnes infectées par la souche anglaise, la durée d'infection s'établissait à 13,3 jours contre 8,2 jours pour la souche originelle. "Le variant (britannique) B.1.1.7 peut provoquer des infections plus longues [...]. Cette durée prolongée peut contribuer à l'augmentation de la transmissibilité du SARS CoV-2", concluent ainsi les auteurs de l'étude. Et tandis que l'hypothèse de la présence d'une charge virale plus forte pour expliquer que ce variant est considéré comme plus contagieux de 50%, il n'en est rien d'après les auteurs de cette publication. Selon eux, la différence de charge virale n'était en effet pas signifiante entre les deux groupes.

Si ces conclusions viennent à être confirmées, la période d'isolement adaptée en conséquence pourrait effectivement s'avérer précieuse pour freiner que la progression de ce variant. D'où le fait, sans doute, que le principe de précaution s’impose en attendant.