Vers la fin des bonbons au goût d'alcool ?

Le mojito, avec ou sans alcool, est le cocktail le plus consommé dans le pays. Il a été pris d'assaut par les grandes marques pour en fabriquer des produits dérivés tels que les bonbons, les sirops, les glaces, les chips et même les yaourts ou le thé. Et les enfants en raffolent ! Néanmoins, les spécialistes alertent sur l'impact à long terme que peuvent avoir ces produits. C'est, selon eux, un facteur de plus aux risques de l'alcoolo-dépendance pour l'avenir de ces enfants.



Ce mardi 31 juillet 2018, on parle des bonbons au goût d'alcool dans la chronique "Parlons... santé". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Adrien Borne vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.