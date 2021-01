24 heures dans un centre de vaccination du CHU de Bordeaux

Des professionnels de santé âgés de plus de 50 ans sont venus au CHU de Bordeaux pour recevoir leurs premières injections. Ils ont pris rendez-vous en ligne et sont prioritaires. "On est dans un métier à risque avec de nombreux contacts, des patients sans masque. Pour moi, c'était évident", témoigne le docteur Philippe Portet, chirurgien-dentiste à Bordeaux. "Exposition professionnelle, personnelle et familiale, donc pour moi, la vaccination était primordiale", dit une autre médecin.