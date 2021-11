3e dose : quelle durée d'immunité octroie le rappel vaccinal ?

Si vous avez été vacciné avec deux doses, voici comment évolue votre protection au fil du temps : dans une courbe que présente le 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article, établie d'après des données du New England journal of medicine, on observe que la protection contre le risque de faire une forme grave diminue au bout de six mois.

Plus concrètement, c’est comme si le patient enseignait une recette à son corps pour se défendre contre le virus. Lors des deux premières injections, ses cellules vont d’abord devoir apprendre la marche à suivre pour produire des anticorps. Au bout de la troisième, elles connaissent déjà la recette et vont donc en produire plus vite et en plus grand nombre.

C’est de ce constat que nait l’intérêt pour la troisième dose. Car les scientifiques ont montré qu’elle pourrait renforcer notre immunité. "La troisième dose modifie beaucoup la réponse immunitaire et la fait rebondir complètement. Ce réveil de la mémoire immunitaire est si fort que la protection se voit sans doute dès 48 heures après cette vaccination", nous précise ainsi Christine Rouzioux, professeure émérite de virologie à l'Académie de médecine et de pharmacie.

Mais pour combien de temps cette immunité face au virus est-elle accrue ? "Au moins six mois. On peut espérer que ce soit davantage, peut-être de l'ordre d'un an. Mais là, on est bien sûr dans des hypothèses", analyse le professeur Elisabeth Bouvet, infectiologue, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de Santé (HAS).

Et d'ajouter : "On a des modèles pour les autres infections pour lesquelles on fait des rappels. Et l'immunité octroyée par ces derniers dure, en général, plusieurs années. Dans le cas du rappel vaccinal contre le Covid, on peut l'espérer".