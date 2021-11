3e dose : trouver un rendez-vous, une mission impossible ?

Des millions de Français ont cherché un créneau pour se faire vacciner alors que le nombre de contaminations au covid s'envole. Plus de 47 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, un record depuis plus de six mois.

La plupart des patients d'un centre de vaccination à Montpellier n'avaient qu'une seule idée en tête, se faire vacciner le plus tôt possible et surtout avant les fêtes. "Comme je bouge un peu sur les fêtes, je vais voir notamment ma mère qui est âgée. J'ai voulu le faire assez rapidement pour être tranquille", explique un patient. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron jeudi dernier, 4 millions de rendez-vous ont déjà été pris. Tous les adultes de plus de 18 ans peuvent maintenant recevoir leur troisième dose cinq mois après la deuxième injection. Il a fallu s'armer de patience pour avoir un rendez-vous sur le site Doctolib.

Toute l'info sur Le 20h

Pour faire face à une demande multipliée par huit dans ce centre, les pompiers ont dû s'adapter. "Nous étions ouverts globalement trois jours par semaine. Et depuis, nous sommes ouverts tous les jours de la semaine avec une augmentation de l'amplitude horaire. On est passé d'une dizaine de sapeurs-pompiers lorsqu'on vaccinait entre 100 et 180 personnes par jour à maintenant une vingtaine par jour pour vacciner aux alentours de 800 personnes", indique Éric Flores, directeur du SDIS 34 (Hérault).

Une pharmacie de Montpellier doit aussi faire face à une ruée sur les vaccins. "On est passé de trois, quatre vaccinations par jour à 50 hier. C'est vraiment du fois dix. J'en avais ce matin qui venait de la Grande Motte et de départements limitrophes qui viennent du Gard", dit le pharmacien, Franck Reyser. Malgré la forte demande, pas de pénurie envisagée même chez les médecins généralistes. À partir du 15 janvier, les plus de 18 ans devront avoir reçu leur troisième injection, sept mois maximum après la deuxième, pour conserver leur pass sanitaire.

TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.