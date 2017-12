50 ans de la loi Neuwirth : au fait, la pilule peut-elle vraiment faire baisser la libido ?

De plus, le Dr Peyron-Chamoun reconnaît ne jamais discuter de ce risque avec ses patientes en amont : "Il suffit qu’on en parle pour que la patiente s’inquiète et renonce à la prendre." En revanche, la gynécologue ne considère pas le sujet de la sexualité comme tabou : "Lorsqu’une patiente m’en parle, je lui conseille de l’arrêter et si elle se sent mieux, je lui prescris une autre méthode de contraception comme la pilule microprogestative ou le stérilet."





Même façon de procéder au planning familial parisien. "On ne cite pas tous les effets secondaires, dont la baisse de libido fait partie, nous explique Isabelle Louis, conseillère conjugale. Nous ne voulons pas que les femmes se sentent anormales ou doutent de leur contraceptif." Pour éviter la défiance, les professionnels de santé optent finalement pour l’écoute et ajustent le tir ensuite. "De plus, la baisse de libido n’est pas forcément liée à la pilule", rappelle Isabelle Louis.