5000 cas par jour pour pouvoir se déconfiner, l’objectif est-il réalisable ?

Sur les sept derniers jours en effet, une moyenne de plus de 10 000 nouveaux cas quotidiens de coronavirus ont été recensés. C'est deux fois plus que le palier de 5 000 cas par jour fixé par le chef de l'État. Les dernières projections tablent sur 6 600 contaminations par jour au 15 décembre pour les plus optimistes, sur 9 800 pour les plus pessimistes.