5e vague et Omicron : les interventions non urgentes déprogrammées à Marseille

Ils ont repris leurs habitudes, un peu à contrecœur. Depuis trois semaines, les soignants du service de réanimation de l'hôpital Nord à Marseille voient à nouveau affluer les patients covid. "On est fatigué. On ne sait pas quand ça va s'arrêter", déplore Séverine Vigani, infirmière au service d'anesthésie-réanimation. "Pour l'instant, on tient, mais on ne sait pas vers quoi on se dirige. Et on voit de plus en plus de personnes arrivées non vaccinées", indique son collègue, Julien Riera. Certains patients sont majoritairement non vaccinés ou parfois munis de faux pass sanitaire.