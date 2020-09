69 départements en alerte Covid-19 : quels sont les critères ?

On enregistre désormais plus de 1 000 patients Covid en réanimation sur tout le territoire. Le pays n'avait pas vu une telle évolution depuis le début du mois de juin. Mais les services sont plus ou moins saturés d'une région à l'autre. Ce qui explique les différences sur la nouvelle carte présentée par le gouvernement. Quels sont précisément les différents critères retenus pour définir ces zones d'alerte ? Et les restrictions annoncées permettront-elles de freiner le virus ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.