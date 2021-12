A l’aquarium de Nancy, on vaccine les enfants

Un décor de goûter d'anniversaire pour accueillir des jeunes patients de cinq à onze ans. Le Muséum de Nancy (Meurthe-et-Moselle) s'est transformé en centre de vaccination spécialement pour les enfants. Ballons, jeux et dessins animés, tout est fait pour les rassurer. "C'est un public très inquiet. Donc, on a voulu vraiment leur offrir un univers magique", explique un responsable.

Noa, huit ans, n'a presque pas eu mal. Elle était l'une des premières à recevoir l'injection ce lundi matin. On compte 40 rendez-vous à l'agenda du jour, tous réservés. Les soignants, spécialement formés pour ce jeune public, sont aux petits soins. Un diplôme bien mérité et un joli pansement pour Maddy. "On essayait de travailler sur quelque chose d'un peu ludique et extraordinaire pour s'adapter aux enfants", confie une infirmière.