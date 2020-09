À Marseille, les services de réanimation en alerte

Sur les 300 lits de réanimation que comptent les Bouches-du-Rhône, 70 sont totalement dédiés aux patients Covid-19. Et 65 de ces lits sont déjà occupés. Dans le service de réanimation de l'hôpital Nord de Marseille, les cas graves sont de plus en plus nombreux depuis une semaine. De nouveau, les soignants sont en première ligne. Des médecins marseillais sonnent l'alarme et évoquent une tension majeure. Que se passe-t-il précisément sur place ?



