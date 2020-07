À quoi sert le port du masque ?

Sans masque, le risque de propagation du virus est maximum. Si nous portons un masque et que notre interlocuteur, porteur du virus, n'en a pas, nous ne sommes que très faiblement protégés. Mais lorsqu'un malade est masqué, et que nous non, le risque qu'on attrape le virus est modéré. La protection est maximum quand le malade et nous-même en portons un. La propagation du virus n'est pas la même en milieu clos ou à l'air libre.



