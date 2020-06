"Ça fait trop longtemps qu’on ne reconnaît pas notre travail" : le malaise des soignants raconté par trois d'entre eux

Partout en France ce mardi, les soignants battent le pavé pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'hôpital public, et plus largement de l'ensemble du système de santé. Revalorisation des salaires, administration moins lourde... Les revendications sont nombreuses. Une aide-soignante, un infirmier aux urgences et un autre en réanimation au sein du centre hospitalier de Roubaix témoignent face aux caméras de TF1 dans le reportage en tête de cet article.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.