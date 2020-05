Abattoir de Saint-Jacut : comment le virus s’est-il propagé ?

Depuis une semaine, près de 70 salariés de l'abattoir breton de Saint-Jacut-du-Mené, dans les Côtes-d'Armor, ont été testés positifs au coronavirus. Pourtant, les locaux sont désinfectés et les masques sont obligatoires depuis plusieurs semaines. Mais des employés nous ont confié la difficulté de respecter certains gestes barrières. Un autre a évoqué la responsabilité des travailleurs détachés et des prestataires venus de l'étranger. Toutefois, plusieurs hypothèses sont étudiées pour comprendre comment le virus s'est propagé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.