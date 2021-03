Accélération de la vaccination : plusieurs tentes montées sur le bord du lac d'Annecy

Tel un départ de course, le marathon de la vaccination contre la Covid-19 commence ce week-end. Plusieurs tentes ont été transformées en centres éphémères. Une opération sans rendez-vous ni prescription médicale. "La cible de cette vaccination, ce sont les personnes âgées de 50 à 74 ans avec une comorbidité et les personnes de plus de 75 ans. Elles sont plus à risque de faire une forme sévère de Covid-19", a expliqué Emilie Piet, infectiologue au Centre Hospitalier Annecy Genevois.