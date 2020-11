Accès aux soins : une borne de téléconsultation dans un quartier de Champigny-sur-Marne

Depuis vendredi, on entend parler d'une pétition de 101 maires de tout le pays qui ont alerté Emmanuel Macron dans une lettre sur la situation dramatique de certaines communes. L'un des aspects les plus préoccupants est en ce moment le manque d'accès aux soins. Dans un quartier de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), par exemple, il n'y a que trois médecins généralistes pour 12 000 habitants, soit cinq fois moins que la moyenne nationale. Pourtant, sur place, les associations se démènent pour trouver des solutions.



Dans le quartier du Bois-l'Abbé, on observe un peu de laisser-aller en ce qui concerne les gestes barrières. Dans ce petit village où tout le monde se connaît et où tout se voit, Mahamadou Coulibaly est une voix qui porte. Le comédien pour Luc Besson et entrepreneur conseille aux gens avec une certaine pédagogie. En outre, il sait que les quartiers populaires sont plus durement touchés par la pandémie et cherche à pallier le manque de médecins. Il est donc à l'origine d'une initiative qui pourrait apporter un début de réponse à cette urgence : une borne pour une téléconsultation gratuite et sans rendez-vous.