VIDÉO - Activités en pleine nature : comment se protéger des piqûres de tiques ?

Ce chiffre a été rendu public le 20 juin 2018 par la haute autorité de santé. Dans notre pays, en 2016, plus de cinquante mille personnes ont contracté la maladie de Lyme. Une infection transmise par les tiques. Le plus souvent, ces acariens ne provoquent heureusement que de simples démangeaisons. Alors comment se protéger des tiques ?



