VIDÉO - Activités en pleine nature : comment se protéger des piqûres de tiques ?

Pas moins de 5000 piqûres de tiques ont été recensées en France en moins d’un an (entre le 17 juillet 2017 et le 18 mai 2018), principalement dans le Grand-Est, autour de Paris, en Bretagne et Rhône-Alpes. Et, chiffre étonnant, 30% ont été signalées dans des parcs ou jardins. Les forêts ne sont donc pas les uniques lieux de chasse des tiques. Plus grand représentant de l'ordre des acariens (jusqu'à 30mm), la tique est constamment étudiée par les chercheurs en raison des maladies qu'elle véhicule et transmet. Car si l’érythème provoqué par une piqûre se soigne facilement, des complications peuvent apparaître plusieurs années après, dont la maladie de Lyme.