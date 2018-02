VIDÉO - Agnès Buzyn sur l’épidémie de rougeole : "Il y a aujourd’hui plus de 50 personnes en réanimation"

Une femme de 32 ans est décédée de la rougeole au CHU de Poitiers dans la région Nouvelle-Aquitaine où sévit une épidémie de cette maladie depuis le début du mois de novembre dernier. La rougeole a entraîné des complications graves chez cette patiente qui n’était pas vaccinée.





Pour Agnès Buzyn, la couverture vaccinale reste insuffisante pour empêcher une épidémie d’émerger et insiste sur l'impérieuse nécessité de se faire vacciner : "La rougeole touche des adultes (...) Ça prouve bien que lorsqu’une population est insuffisamment vaccinée, la rougeole ré-émerge (...) peut toucher des adultes et peut avoir des effets dramatiques. Il y a aujourd’hui plus de 50 personnes en réanimation et un décès hier."