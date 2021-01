Agnès Firmin-Le Bodo : "Fabriquer un vaccin est quelque chose de très compliqué"

Agnès Firmin-Le Bodo, pharmacienne âgée de plus de 50 ans, a été vaccinée contre le Covid-19 il y a quinze jours. Mais est-elle impatiente de participer à la campagne à son tour ? Selon elle, ce vaccin n'est pas simple en raison de son système de conservation et de son mode d'acheminement vers les officines. "Nous avons fait des propositions pour pouvoir vacciner, mais le gouvernement a fait le choix de travailler avec les collectivités locales", explique-t-elle. Ils attendent alors leur tour avec l'arrivée des vaccins AstraZeneca. Elle espère que cela sera pour bientôt. Et à ce moment-là, les pharmaciens seront à la disponibilité du gouvernement comme le sont les infirmiers et les médecins généralistes.