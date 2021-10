Alerte à la bronchiolite : pourquoi l'épidémie risque d'être plus virulente cet hiver

Les maladies hivernales font leur grand retour, et avec elles la bronchiolite. Cette maladie, courante et très contagieuse, provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Des symptômes qu'Ilies, 5 mois, recoupe.

Très enrhumé, il dort peu et a du mal à s'alimenter. Alors pour le faire tousser et lui permettre de mieux respirer, sa mère l'emmène à une séance de kiné, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article. Elle n'est pas la seule. Chez le docteur Jean-Marie Camus, les consultations pour bronchiolite se multiplient ces derniers jours.