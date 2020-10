Alerte maximale : un couvre-feu pourrait être imposé dans plusieurs villes

En Auvergne- Rhône-Alpes, après Saint-Étienne, Lyon et Grenoble, Clermont-Ferrand pourrait à son tour connaître un tour de vis. Le virus y circule activement. 333 cas positifs pour 100 000 habitants pour un seuil d'alerte maximal à 250. Et même 377 chez les plus de 65 ans pour un seuil à 100. La situation est aussi critique en réanimation. Près de 50% des lits sont occupés par des patients covid.



Autre zone surveillée, l'Occitanie. Après Toulouse et Montpellier, les villes d'Albi, Castres et Perpignan dépassent, elles aussi, les seuils d'alerte maximal. À Nîmes, la situation s'est détériorée ces dix derniers jours. Hier, le sous-préfet du Gard a prévenu qu'un couvre-feu est fortement envisagé.



D'autres villes sont également scrutées. C'est le cas de Nice, Toulon, ou encore Dijon, Orléans et Tours, où deux des trois indicateurs sont au rouge. Pour ne pas arriver au couvre-feu, certains départements anticipent. Les Pyrénées-Atlantiques et l'Aveyron, par exemple, ont décidé de fermer les bars dès 22 heures.



