VIDÉO - Alors que la métropole est toujours confinée, la Nouvelle-Calédonie retrouve la vie d'avant

Des bars ouverts, de la musique et des gens qui ont l'air heureux. Alors que la métropole peine à imaginer un retour à la vie normale, il est des endroits où la vie semble plus douce. Depuis lundi et après un mois de confinement, la Nouvelle-Calédonie a levé l'ensemble de ses restrictions sanitaires. Et la joie se lit sur le visage des habitants de l'archipel.

"On est content de pouvoir retourner au restaurant, voir les amis, retrouver une vie normale", confie une passante. Jean-Philippe Frémondière, gérant du Petit Café savoure son retour en salle : "on est content de voir les clients à table et de pouvoir faire notre métier à 100%. "