Analyse du Dr Gérald Kierzek : des pistes pas suffisamment explorées dans la gestion du Covid-19

Avant le reconfinement, qui n'est pas souhaité par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la première des cartouches qui n'a pas été utilisée sont les fameux tests rapides. Ces tests, salivaires ou nasaux, permettent en quelques minutes d'avoir un résultat quasi-instantané. Ils évitent d'avoir des gens qui sont contaminés, qui continuent à contaminer et qui mettent deux, trois voire quatre jours avant d'avoir un résultat.



La deuxième cartouche que l'on pourrait utiliser, c'est l'augmentation des capacités hospitalières. Certes, ce qui bloque actuellement, ce sont les places de réanimation, mais également les lits d'aval, les lits pour les malades dans les urgences. Que ce soit des malades Covid, des malades victimes du confinement et des retards de soins ou des patients qui sont le flux habituel. On pourrait également opter pour la surprotection des plus fragiles dans les Ehpads et les maisons de retraite où il faudrait multiplier les tests de dépistage.



