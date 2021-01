Annonce de Pfizer : quel impact sur le calendrier vaccinal dans l'Hexagone ?

Concrètement, il n'y a eu aucun impact sur la livraison de cette semaine. A ce stade, on ignore combien de doses seront livrées la semaine prochaine mais il est désormais certain que le rythme reprendra à 520 000 doses hebdomadaires dans dix jours. Avec plus d'un million de vaccins en stock, l'Hexagone ne devrait pas remettre en cause son calendrier. C'est ce que précise le Dr Martin Blachier, épidémiologiste : "à l'échelle de la population et de la capacité qu'on va avoir à sortir de la crise, ça ne devrait pas avoir d'impact sur le calendrier".