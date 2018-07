VIDÉO - Anti-stress, anti-canicule et même anti-allergie, voici à quoi vont ressembler les espaces verts de demain

À Lyon, où la municipalité a dépensé depuis 2001 80 millions d'euros pour aménager 100 nouveaux hectares d'espaces verts, un parc a fait l'objet d'une étude pilotée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Un jardin anti-stress, anti-canicule, et même anti-allergie. Comment ? Par le choix des espèces végétales adaptées. "Les espaces verts sont un plus pour la santé physique et mentale, indique Daniel Boulens, le directeur des espaces verts de la Ville de Lyon. L'impact sur la santé peut être chiffré à une baisse des dépenses de santé moyenne de 340€ par an et par habitant."