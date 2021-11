Antilles : comment le chlordécone a empoisonné les sols

Durant vingt ans, des centaines de tonnes de chlordécone sont déversées dans les plantations et infiltrent les rivières et la mer. La pêche est aujourd'hui interdite dans les zones proches du rivage. À terre, une partie des volailles et du bétail est contaminée, et les légumes racines ont polluées. Depuis 2008, l'État a lancé plusieurs plans de protection pour limiter les dégâts, mais le mal est déjà fait. À l'hôpital de Pointe-à-Pitre, le professeur Blanchet en mesure les effets. Sur 500 nouveaux cas de cancer par an, en Guadeloupe, 10 % pourraient être expliquées par le taux élevé de chlordécone dans le sang.