Assemblée : Raoult a-t-il dit la vérité ?

Le Pr Didier Raoult a affirmé à l'Assemblée que le pays "n'a pas fait assez de tests". D'après les chiffres du début avril 2020, 55 000 tests ont été effectués à Marseille, alors que dans l'Hexagone on en avait fait un peu plus de 250 000. Un test sur cinq était donc réalisé dans cette ville. Puis selon la chronologie liée à la course aux tests par tous les laboratoires, on n'a pas mis tous nos moyens dans la course. En outre, il y a une pénurie sur les marchés, notamment de masques, de kits de prélèvement et d'extracteurs. Le professeur Raoult avait-il raison ?



